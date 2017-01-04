民眾在陸猝死 金門員警協尋家屬獲好評

一位金門民眾輾轉得知一名台灣遊客在廈門猝死，請求金城派出所協尋死者家屬；警員周逸新鍥而不捨，不到半天就找到台灣家屬，讓事件圓滿落幕。他為民服務的熱心，受到稱許。

金門縣警察局金城分局今天表示，一位陳姓民眾去年底心急如焚到金城派出所，向值班警員周逸新報稱，從朋友處輾轉得知一位台灣籍遊客在廈門街道散步時，突然路倒吐血，經同行友人經送醫搶救仍不治身亡。

由於這位台籍遊客身上並無任何身分證明文件，同行友人也是初識，不清楚死者的身分。陳姓報案人說，他和多位死者金門友人十分關心此事，透過很多單位查詢都音訊全無，最後只好找上金城派出所。

警員周逸新說，他確認死者身分的過程可說是一波三折，由於死者出門時並未隨身攜帶證件及任何聯繫通訊資料，發生地點又在廈門；加上一開始報案人提供的全名是錯誤的，增加查詢的困難度。

周逸新透過各種警政系統及社群媒體查詢，並再次訪談報案人與死者其他友人後，得知死者真實姓名，以警政系統查詢並逐一比對，終於確認死者戶籍在高雄旗山，並聯絡上死者侄子，同時得知大陸公安已通知家屬此事。

周逸新在當天上午10時受理本案後，下午4時左右就確認了死者身分，順利聯繫上在台家屬，讓死者安息，順利找到回家的路，

從事警察工作10年的周逸新是金門人，2年前回鄉服務。金城分局副分局長許國政表示，周逸新為民服務鍥而不捨，不但家屬得以順利處理後事，也讓關心死者的金門友人心安，讓此事圓滿落幕，值得嘉許。

金門縣警局局長許慶豐也對周逸新落實「民眾的小事，就是警方的大事」精神，大力讚揚。1060104

(中央社)