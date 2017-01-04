四川攀枝花局長槍擊書記市長

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四川攀枝花市委書記及市長遭槍擊後武警到場警戒。（圖取自微博）

四川攀枝花市委書記及市長遭槍擊後救護車到場。（圖取自微博）

遭槍擊的攀枝花市委書記張剡。（圖取自微博）

據新華社4日報導，四川攀枝花市政府新聞辦證實，當日上午，攀枝花市發生擊槍事件，開槍的是該市局長，該市領導市第一及第二把手，即市委書記及市長都受傷。開槍者已死亡。

這起官員槍擊官事件極為罕見，報導未說明槍擊原因。只稱，事件發生於該市的會展中心。「當時，持槍人闖進會場，對正在開會的該市委、市政府主要負責同志進行連續射擊後逃竄。市委書記張剡、市長李建勤受傷，經送往醫院搶救檢查後無生命危險。」

新華社說，經查，犯罪嫌疑人係該市國土資源局局長陳忠恕，被發現時，已在會展中心負二樓自殺身亡。

(中時電子報)