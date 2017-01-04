NG火鍋增心血管負擔！你有這些錯誤吃鍋習慣嗎？

火鍋食材琳瑯滿目，一不小心容易吃過量，營養專家都建議應選擇天然食材為主，且蔬菜比例要多於肉類。圖片來源：健康365

台灣人愛吃鍋，到了冬天火鍋店一位難求，除了麻辣鍋外，還有日式涮涮鍋、韓式部隊鍋、泰式酸辣鍋等等，多樣的鍋物選擇讓國人吃鍋頻率大增，有調查指出國人平均一年至少吃15次鍋，但是火鍋隱藏的健康危機你知道有哪些嗎？

火鍋食材琳瑯滿目，一不小心容易吃過量，營養專家都建議應選擇天然食材為主，且蔬菜比例要多於肉類，肉類建議選擇瘦肉、里肌肉、雞肉等等，非加工的豆類製品也是健康的食材選擇；但大部分國人喜歡的火鍋食材卻讓營養師頻搖頭，以下舉出多數人常犯的NG吃鍋習慣：

1. 吃進過多澱粉：吃火鍋時喜歡配飯，但卻又選擇了許多澱粉食材如馬鈴薯、玉米、芋頭等等，甚至會加泡麵與油條等油炸類澱粉，讓熱量嚴重超標。

2. 愛吃加工火鍋料：魚餃、蛋餃、燕餃等是吃鍋的必備食材，但這類加工食品隱藏了高油脂、高鈉以及添加物，不知不覺中增加心血管負擔。

3. 喝火鍋湯：火鍋店的湯底大多添加大骨粉、雞粉調製，尤其加上其他食材熬煮後，湯底會變濃稠，鈉含量高，若有食材有海鮮也會有較多的普林，易造成痛風。

4. 重口味沾醬：沙茶醬、蒜蓉醬、辣椒醬等同樣是高鈉與高油脂的調味料，加上重鹹湯底容易使血壓升高。

建議吃鍋如果要喝湯應選擇清高湯或蔬菜湯，並在添加食材之前喝，若是吃重口味的湯底就不要喝湯，進食順序應先食用蔬菜，再食用澱粉與肉類，並注意澱粉攝取量；火鍋吃多會導致高血壓、肥胖、動脈硬化，甚至造成急性的腦中風、心肌梗塞等等，本身有糖尿病、痛風的患者更應注意。

(中時電子報)