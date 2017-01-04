吸菸者恐減13年壽命！醫：正確戒菸刻不容緩
你知道吸菸的壞處遠比想像中來得多嗎？研究指出每兩名吸菸者中就會有一名死於和吸菸有關的疾病，而吸菸者更是比一般人減少13至14年的壽命。吸菸對健康的危害，從肺癌、肝癌、子宮頸癌、膀胱癌到心臟血管疾病、高血壓、中風，連意外災害也會顯著增加。甚至會造成男性性功能障礙以及皮膚皺紋增加、蠟黃，幾乎可以用罄竹難書來形容吸菸的危害。不只是對肺部造成傷害，吸進體內的毒性物質會造成全身性的影響！
戒菸的好處，比你想像中來得快也來得多！烏日林新醫院家醫科蔡瑞仁醫師表示不抽菸後的8小時就開始對身體帶來好處，而戒菸的好處更可以持續到15年以後。不管什麼時候戒菸，都有好處，即使到70歲也一樣。
根據統計，光靠意志力的戒菸行為，成功率大約只有5%。由於香菸裏頭的尼古丁，會造成身體對其依賴，也就是所謂的菸癮。而在長久抽菸之後，更會改變心理的認知，以及根深蒂固的「習慣」出現。現在想戒菸，不必獨自奮鬥！有了意志力為基礎之後，再搭配戒菸藥物以及醫療團隊的輔助，戒菸成功率可以提高至50%。戒菸除了自己的努力，更需要家人的支持及專業的協助。
(中時電子報)
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