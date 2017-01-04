暖冬影響產量 棗子恐維持高價至春節後

鄭炳輝（右）是今年最慘的果農，7分地的棗園，收成不到1000斤，里長鄭錦堂（左）前往關心。（黃文博攝）

元旦過後到春節期間，應是南部蜜棗、帝王棗等各種品種棗子盛產期，更是春節期間最重要的水果禮盒，但今年碰上暖冬，生長緩慢，以及去年颱風影響，目前市面棗子，比去年同期減少35％，市價飆漲到每斤100多元，高價恐怕會維持到春節過後。

64歲果農鄭炳輝表示，去年一整年，對台南的水果農業而言，真是多災多難的時期，先是有霸王級寒流、冬雨侵襲台南的芒果、柚子和小蕃茄；7、8月棗子的受粉期，又遭到颱風侵襲，農民損失慘重。

鄭炳輝舉自己的2甲地芒果園和7分地棗園為例，等於一整年都沒收成，特別是棗園，最讓鄭炳輝痛心，受粉期7、8月，但偏偏這個時期也是颱風最多的季節，他種10年棗子，碰上5次颱風災害，今年7分地棗園，竟收成不到1000斤，這次他已痛下決心，要改種芭樂。

台南市農業局行銷科表示，台南種植棗子面積有286公頃，去年產量達4960噸，今年元旦過後的產量，約短少去年同期的35％，因此連續幾天來的批發價，都維持在每斤70元以上，市價都在百元以上，雖然產量在春節過後會慢慢出來，但今年民眾想吃到便宜的棗子，恐怕不容易。

農業局官員指出，因去年台灣氣候異常，加上今年冬天又是暖冬，台南四季生產的水果都受到影響，去年一整年，幾乎每樣水果都很貴，特別是春節即將來到，冬天的水果就那幾樣，芭樂維持在每斤50元以上，也有一段時間了，小蕃茄也很貴，接下來要出的洋香瓜和棗子，更不可能便宜，民眾要有心理準備。

(中時)