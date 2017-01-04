動不動就覺得喘？該不會是這個...

動也喘，不動也喘？小心心衰竭。(達志)

動不動就覺得喘？坐著喘、躺著也喘？動也喘、不動也喘？小心，這可能是心衰竭的症狀；而且別以為心衰竭只會發生在老人身上，門診中就有不到30歲的少年郎，因為心衰竭而住院。

國泰醫院心臟內科醫師黃啟宏表示， 心衰竭最主要的症狀就是喘、腳腫。嚴重時，隨時隨地都喘，晚上也喘，躺下更喘。心衰竭症狀可用「一上、一下、一少、一多」來形容，由於心臟功能變差導致水分無法排出，會出現典型的「上面喘、下面腫、小便變少、體重增加」四指標。

下肢水腫是心衰竭常見症狀(本報資料照片)

紐約心臟學會(NYHA)將心衰竭依嚴重程度分成四級，第一級在正常活動時不會呼吸困難、第二級即使正常活動也感覺呼吸困難、第三級只是輕度活動就呼吸困難，第四級就算休息也覺得呼吸困難。

黃啟宏指出，八十歲以上的老人有百分之二十會因各種原因導致心臟衰竭，等於每五位老人就有一人，比例高，不可輕忽；心衰竭並非老人專利，門診中曾有28歲年輕人，仗著年輕、忽略身體警訊，直到心衰竭就醫，住院後排出的水分竟高達17公斤。

心衰竭是一種症狀，症狀本身可逆，治療上多使用利尿劑、強心藥幫助排水，治療好即可出院；問題是許多病人並不知道自己有心臟病，或是知道有心臟病卻未好好服藥、或水分控制不良、或感冒，任何感染都會造成心臟負擔，若加上原有疾病惡化，都會造成心衰竭。

黃啟宏說，大部分心衰竭的原因是心臟本身的功能變差，例如患有缺血性心臟病、瓣膜性心臟病、心肌梗塞、心律不整、心肌炎，再加上老化，使得這些病人年紀越大、越容易發生心衰竭。心臟功能若太差，病人有猝死風險。

黃啟宏呼籲有心臟疾病的人一定要「注意天意變化、規則服用藥物」，所有的心臟病都怕冷，冷會讓血管收縮，增加發病風險，所以愈是天氣變化，愈要注意保暖；此外，運動雖有益身體健康，但要避免出力憋氣的運動，才能遠離心衰竭威脅。

(中時電子報)