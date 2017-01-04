人人都該知道的癌症保健 抗癌成功指南 （上）

多數的癌症患者的生活起居都能自理，除了遵從醫師指示的基本保健守則外，日常生活中還是會碰到許多問題。圖片來源：健康365

美國《臨床醫師癌症雜誌》蒐集各項研究與資料，公佈癌症患者日常生活中常遇到的問題，提供癌症病患與家屬生活指南，幫助其在抗癌過程中的飲食、活動、保健食品有適當的選擇。

多數的癌症患者的生活起居都能自理，除了遵從醫師指示的基本保健守則外，日常生活中還是會碰到許多問題，以下整理美國《臨床醫師癌症雜誌》給予的建議，供癌症患者做參考：

1. 癌症治療時是否能飲用酒精飲品？

應視癌症的類型與疾病發展階段，有許多化療藥物是透過肝臟代謝，此時飲用酒精飲品恐會影響肝臟運作，應避免飲用酒精，即使是漱口水存有的少量酒精都可能會影響病情。

2. 專門給癌症患者的保健食品能讓癌症好轉嗎？

在化療或放射線治療階段，非常需要補充營養，讓身體能快速將細胞修復，市面上有許多針對癌症患者的營養補充品，含有高量的蛋白質，主要都是幫助補充營養與熱量，不具有癌症治療的功效，但對於無法進食的患者，是方便的營養補充品；另外，每一種營養品成分不同，建議食用前應先諮詢醫生或營養師指示。

3. 是否該額外補充維生素或礦物質的保健食品？

有些保健食品含有，具抗氧化功效的維他命C、E、β 胡蘿蔔素等等，在癌症治療時最好不要服用太多此類食品，有研究證實，補充過多的 β 胡蘿蔔素，對於肺癌病人反而有害；建議癌症患者若能正常飲食，應均衡攝取新鮮食材，來達到補充營養的作用，且癌症治療過程中容易出現頭暈、口乾、有氣無力、噁心等症狀，也要多補充水分。

(中時電子報)