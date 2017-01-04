新聞深喉嚨》漲價 倒閉 失業 這回不是「狼來了」！

新聞深喉嚨》／圖截自中天新聞

前些日子網路通訊軟體上瘋傳一則「蔡總統83項政績」的長文，其中包括什麼「力抗中國強大壓力，堅不承認92共識，保護台灣自由民主」，「陸客不來了，還給台灣一個乾淨清新的環境」等等，被網路「鄉民」酸爆根本是「反串」，當時逼的新政府趕緊澄清是「熱心支持者」自己整理的，不是官方版本。但沒想到，行政院自己近日自己整理的上線的官方版本，竟然高達192項！打從520至今229天，扣掉68個休假日，新政府平均每天有1.2項政績，實在太狂啦！百姓們，跪安吧！

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前些日子《新聞深喉嚨》曾討論過「少子化」海嘯真的來了，未來可能導致1.2萬高教教師失業。但事實上，失業潮並非「未來式」，而是「現在進行式」！2016年光是前11個月，台北市申請失業給付的人數高達16276人，且這還不包含目前正在進行勞資調解的復興航空預計資遣人數。上一次申請人數暴增，是2008年雷曼兄弟宣布破產的隔年，而從2000年至2015年期間，平均每年約15200人申請失業給付。台北市就業服務處表示，這16276人「非自願離職」的原因，公司虧損或業務緊縮就高達5539件，超過三成。說好的景氣好轉呢？今年怎麼辦？

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數據顯示，去年勞工失業，相當比例肇因於公司倒閉。2016前11個月，台北市申請公司登記解散、撤銷或廢止的行業就有6315家，解散最多的是批發及零售業、製造業，而房市低迷，營造業與不動產行業也大受衝擊，不少業者撐不下去。其中，以批發及零售業倒店家數最多，一年就消失近2000家。

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台北市產發局指出，批發及零售業包括一般生意買賣、甚至小吃店，創立門檻較低，但也競爭激烈，無論是新設立或是解散都是每一年最多的行業。不過根據觀察，近年隨景氣下滑，房市買氣差，連帶營造業與不動產行業波動較明顯。這兩年許多營造公司倒閉，台灣區綜合營造業同業公會分析，以前公共建設多、每年可達4000億水準，現在大幅縮水到約1800億，還得用低價搶標，利潤自然就減少，造成經營困難。像是承攬台北藝術中心的理成營造，先前也因財務問題宣布倒閉。而除此之外，網路紅人「翟神」翟本喬的「和沛科技」也證實在春節前大規模裁員，這叫勞工們情何以堪？

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「一例一休」造成的衝擊似乎永無止境，部分傳產員工，因為企業主要節省加班費所以砍班，導致員工收入不增反減。而漲價骨牌效應也推向老人照護，加計加班費等開支粗估每聘一名看護，可能因此年增漲2萬元；甚至假日看職棒，票價也上看500元！但新政府的回應卻完全活在自我感覺良好的平行世界裡，仍然不知民間疾苦。

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行政院發言人徐國勇說，運輸，水電「農曆年前不漲」，這張支票賞味期限只有20幾天。又說「勞力密集的產業」才有漲價的道理，但話說「潘朵拉的盒子」一旦打開，誰管你行政院狗吠火車？更令人驚呆的是，面對實質減薪，百物齊漲等民怨，徐國勇竟然搬出了牛頓的「質量不滅定律」來硬拗說物價漲了，薪資就會漲云云…，姑婆芋的毒性難道還沒退？

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《天下雜誌》最新公布的國情調查，蔡總統在花東與離島地區的支持率只剩9趴，推論原因之一，這些區域都是陸客不來的「重災區」！

民進黨籍的花蓮縣立委蕭美琴，3日在玉里火車站前宣傳自己的「政績」，由政府補貼計程車隊，來取代部分公車的功能。結果當場就被在玉里車站前排班的計程車司機怒嗆，如今生意越來越難做了政府卻漠不關心，還補助大型車隊搶生意，「我們的生計」怎麼辦？新政府是放棄花東離島了嗎？反正人少又沒票？

「自自冉冉」的爭議，總統府死不認錯，發言人又在臉書上嗆人，3號更傳出國教院考慮將「自自冉冉」列入教育部辭典…，但越來越多相關的賴和手稿曝光，賴和曾在別處寫下：「崇文台灣青年自覺之論出，予日夜思索，終不知欲何所覺，…要之，生於台地，不敢自忘為台人，心希同化，不敢自求。隨遇為安，以力作活，事所當事，行所當行為自自由由幸福之身，作歡歡喜喜太平之民，如斯而已。戲廢學荒，願諸先覺有以覺我小子之迷惘」等字句，顯示賴和不只一次，且明明白白的「自自由由幸福之身」，可不可以不要再拗？古有趙高「指鹿為馬」，今有勞動部「指休為例」，總統府「指由為冉」，把總統當成皇帝做，現在是真的把全民的智商跟常識都不放在眼裡了是嗎？

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(中時電子報)