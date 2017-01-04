人人都該知道的癌症保健 抗癌成功指南 （下）

抗癌是長期的歷程，癌友別因為罹癌就對人生感到絕望，積極並及早接受治療可大幅延長存活率，且早期發現癌症治癒率高。圖片來源：健康365

多數的癌症患者的生活起居都能自理，除了遵從醫師指示的基本保健守則外，日常生活中還是會碰到許多問題，以下整理美國《臨床醫師癌症雜誌》給予的建議，供癌症患者做參考：

4. 糖分是否會提供腫瘤更多營養？

有許多研究指出糖分是致癌的兇手，但並無確切的研究指出糖分會使癌症惡化，或使腫瘤變大，但糖分空有熱量無營養，不建議患者吃太多甜食，應多吃生鮮蔬果補充身體所需營養。

5. 治療期間是否該多運動？

若身體情況允許，適量運動可改善虛弱的體質，加強肌肉量，並幫助情緒放鬆使心情愉悅，但是治療過程中運動可能會增加身體損傷和副作用，例如：游泳是很對於正在接受化療的患者而言，是比較容易被感染的環境，因此應避免游泳；建議運動前應先諮詢醫生選擇適合的運動種類，與建議的運動頻率，適當運動來加強體力。

6. 應該改吃素食或生機飲食嗎？

素食者應確保攝取到足夠的蛋白質與各類營養素，但不建議食用生機飲食，因罹癌後抵抗力較弱，腸胃容易受病毒感染，建議食用熟食為主。

7. 脂肪類食品是否會影響病情？

研究指出攝取過多飽和脂肪會提高罹癌率，也提高了心血管疾病的風險，癌症患者若同時患有心血管疾病死亡率將提高，考慮到心血管疾病風險的增加，癌症患者應該儘量少的攝入飽和脂肪與反式脂肪。

抗癌是長期的歷程，癌友別因為罹癌就對人生感到絕望，積極並及早接受治療可大幅延長存活率，且早期發現癌症治癒率高。

(中時電子報)