嘉義縣政府電視機被偷

嘉義縣政府在4日下午4點半左右發生電視遭竊一案，而這台電視機放在縣府一樓大廳值班台後方，竊嫌趁著下午值班台無人時趁機搬走電視，也由於縣府目前一樓大廳正在重新裝修施工中，進出人員較為複雜。據縣府指出是一名老頭所為，被偷走的是一台20吋電視。

(中時)