週休二日 總統：勿用冰冷數字看待影響

我要評比

立法院通過勞基法修正案，兼任民主進步黨主席的總統蔡英文今天在民進黨中常會中要行政部門不要用冷冰冰數字看待落實週休二日制度造成的影響，並注意個別產業需求。

民進黨今天下午舉行中常會，民進黨發言人阮昭雄會後轉述，出席的行政院副院長林錫耀在會中報告落實週休二日修法後的影響，林錫耀分析總體數字以及新制實施以後對每個產業的成本影響。

林錫耀說，政府要表達出態度，有宣導期、輔導期，怎麼協助企業或勞工；蔡總統認同要有宣導期和輔導期。也要行政部門不要用冷冰冰數字看待落實週休二日造成的這些影響，並注意個別產業需求。

出席會議的基隆市長林右昌以及中常委黃金春、蔡憲浩、陳亭妃等人都提到要了解企業困難點，特別是中小企業的困難。1060104

(中央社)