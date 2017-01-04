募資源助寒士尾牙 師生獻愛心祝福

創世、華山、人安基金會策略聯盟舉辦「植物人雙軌服務暨第27屆寒士吃飽30尾牙」，高雄鳳山場辦理100桌，活動迫在眉睫，但僅募到40%，高雄10所學校師生今天募集資源獻祝福。

「植物人雙軌服務暨第27屆寒士吃飽30尾牙」，即將於1月22日在各地16處登場，鳳山場在高雄市議會後方廣場辦理100桌，服務1000名寒士、街友、獨居長輩、清寒單親媽媽等。

為協助募集愛心資源，高雄市山海線地區10所學校校長、主任，今天帶著全校師生為活動募集的愛心紅包到創世基金會鳳山院，由校長們擔任一日桌長送來「箸」福，將所有集愛紅包信封裝在寫上平安、幸福、健康的盤子上，再倒入大鍋中，象徵來自校園的力量為尾牙宴注入愛心。

高雄市永安國小校長謝瑞和表示，校園是培養學生愛人愛己的地方，於歲未年終將惜福概念付諸行動，鼓勵全校師生以零錢幫助弱勢，雖然只是一個小動作，但可以教導學生分享幸福，學習關懷弱勢與助人為善的心，是最正面的教育方式，感謝家長的支持。

創世基金會鳳山院希望各界支持，邀社會大眾一同送愛，給弱勢一個溫暖、一份祝福，歡迎認桌及支持應急紅包。1060104

(中央社)