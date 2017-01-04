一例一休 國發會：製造業成本僅增0.1％
一例一休引發物價爭議，行政院副院長林錫耀今天與6大部會首長召開記者會。國發會表示，新制上路增加製造業勞動成本僅占總營運成本0.1％，內需型服務業因貼近民眾感受較深。
行政院下午舉行「行政院對當前物價問題回應記者會」，由行政院發言人徐國勇主持，林錫耀和經濟部長李世光、勞動部長郭芳煜、中央銀行總裁彭淮南、主計總處主計長朱澤民、公平會副主委邱永和、國發會副主委龔明鑫出席。
龔明鑫表示， 新制上路可提升勞工權益，但企業勞動成本也因此增加，尤其以休息日出勤加班費提高的影響最大。休息日加班費提高雖會增加企業薪資成本，使營運負擔加重，但企業可採取調整勞動雇用或營運模式等方式因應，以降低衝擊，對企業整體影響有限。
他表示，製造業受影響相對較小，經設算休息日出勤加班費提高，但因製造業週休二日比例接近7成，約使整體製造業薪資增加1.5%，且製造業的勞動成本占總營運成本比率僅約6.6%，因此新增勞動成本占總營運成本比率僅約為0.1%。
龔明鑫表示，整體而言，製造業新增勞動成本占比仍低於近5年平均利潤率（7.25%），應有較大能力調適、吸納勞基法新制的影響；但個別行業均有競爭力薄弱的邊際企業，仍須注意。
他表示，內需型服務業較易受休息日加班費提高影響，整體服務業薪資約增加2.1%，且服務業的勞動成本占總營運成本比率較製造業高，因此新增勞動成本占總營運成本比率0.22%，雖然仍低於2011年利潤率8.07%，但因內需型服務業多與民眾日常生活較密切，若廠商調整價格或改變服務形式，民眾感受較為深刻。1060104
(中央社)
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