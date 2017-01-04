新北推廣防災手冊 找錯字抽手機

我要評比

新北市消防局為推廣市民防災手冊，即日起推出「看手冊找碴趣抽iPhone」活動，民眾只要找出暗藏在各篇的9個錯別字，就有機會抽中iPhone7。

消防局並改編電影「屍速列車」，拍攝「關門避難-江湖在走，手冊要有」影片，將影片中的喪屍比擬為防災火場致命濃煙，並化身為「MR.SMOKY」，宣導火災關門避難的重要性。

副市長侯友宜受訪表示，為了因應複合型災害及建築物型態的改變，並傳遞給民眾正確的防災訊息，消防局特別從消防安全百科全書，改編成簡單扼要的文字，搭配圖片發行市民防災手冊。

他說，這本手冊編了半年，內容包含颱風、地震、防火及一氧化碳中毒共9篇，每篇都和民眾的生活息息相關，民眾若能用心看完，萬一碰到災難，就能有效把災害降到最低。

消防局表示，為推廣防災手冊，即日起至18日，民眾只要到「新北消防發爾麵」臉書（Facebook）粉絲團按讚、分享並留言就可抽福袋。

另外，民眾也能從活動網址（http://www.dsc.ntpc.gov.tw/DPRI2/Message/img/新北市市民防災手冊(找錯字活動用版本).pdf）中找出暗藏在各篇中的9個錯別字，以截圖、文字私訊或郵寄回傳，即可參加抽獎，有機會抽中iPhone7、運動藍芽耳機及智能手環。1060104

(中央社)