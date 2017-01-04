遼寧艦南海演訓 陸：檢驗武器裝備性能

我要評比

中共海軍航空母艦遼寧號據傳將從南海經台灣海峽北返。中國大陸外交部發言人耿爽今天並未證實，僅說遼寧號編隊在南海演訓是按計畫安排，目的是「檢驗武器裝備性能」。

有媒體報導，遼寧號編隊2016年底突破第一島鏈後，經台灣東部海域南下，可能選在總統蔡英文7至15日出訪中美洲友邦期間或之後經台灣海峽北返青島基地，完成航空母艦首次繞台航訓。

大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽回應相關提問時說，不知上述消息從何而來。

耿爽表示，遼寧號編隊在南海有關海域從事科研試驗和訓練，是按照計畫安排，目的是檢驗武器裝備的性能。

耿爽3日在大陸外交部記者會上被問到遼寧號在南海演訓是否是藉此宣誓主權時，請提問的記者向中共軍方詢問訓練詳情，並指陸方在南海問題上的立場明確，不需要再重述。

中國海軍網報導，2日上午，殲15艦載戰鬥機從遼寧號起飛，南海上空首次出現殲15身影。報導說，多批殲15和多型艦載直升機當天從遼寧號甲板升空，這是遼寧艦編隊在南海訓練的課目之一。1060104

(中央社)