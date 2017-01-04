泰議員指大選須延後 副總理：如期舉行

在泰國過渡國會「國民議會」（National Legislative Assembly）議員提出質疑後，副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）今天宣布，今年將如期舉行大選。

身兼國防部長的普拉威在曼谷告訴記者：「我們無法更動時程，選舉有它的時間範圍，國民議會要怎麼說是他們的事。」

軍方指派組成的國家議會1名議員2日說，必須將大選延至2018年舉行，才有時間通過舉行大選所需的選舉法。歷經2014年政變後，這場大選將使泰國恢復文人統治。（譯者：中央社劉文瑜）1060104

(中央社)