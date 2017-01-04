不明台男廈門路倒亡 金門警方追出家屬
家住高雄的陳姓男子在廈門街頭路倒不治，金門金城分局輾轉接獲報案，卻碰到全無當事人身分資料的難題。警員周逸新根據「唯一」約43年次的線索，透過警政系統及社群媒體鍥而不捨追查，6小時內就與在台家屬取得聯繫，完成過程一波三折，卻是功德圓滿的尋人任務。
縣警局長許慶豐表示，「同理心」是警政機關一再要求的服務態度，民眾的「小事」就是公部門的「大事」，金城分局警員周逸新正是以同理心受理案件，做到讓往生者安息，也讓生者安心，熱忱服務精神可為同仁好榜樣。
警方調查，在金門從事營造業的陳姓男子，日前向警方報案指稱，他的朋友在廈門巧遇另位友人，2人一起在街頭閒逛，不料對方突然吐血倒地，緊急送往當地中醫院搶救仍告不治。由於死者身上沒有任何身分證件，只知道他年約43歲，請金門警方協助找到在台家屬料理後事。
後來，又有數名與死者相識的朋友趕到警局，提供包括他是「高雄大寮人」和平常隨口稱呼的可能名字等線索，但上午10時許受理報案的金城派出所員警周逸新，不斷透過警政系統及社群媒體，進行馬拉松式查詢，卻完全搭不上線。
直到下午4時許，一名曾經幫死者到旅行社代辦赴陸證件，看過「一」眼證件上名字的朋友，趕緊提供周逸新再查下去，果然循線確認死者姓陳，家住高雄旗山，並與他的侄子和前妻取得聯繫，獲悉家屬也從廈門公安獲悉不幸，已著手處理後事。
家屬對金門警方克服困難，為民服務的精神十分感謝，而同樣受託幫忙的縣府機要秘書許金象，也在個人臉書肯定警方踏實、熱忱服務民眾，讓社會充滿關懷與溫情，這樁洋溢愛心與同理心的服務案件，因此很快傳送出去。
警方表示，金門籍的周逸新在警界服務10年，2015年底績優從北市調回家鄉，將公開表揚和適當獎勵。
(中時)
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