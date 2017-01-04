回歸傳統文化 第8屆國藝會董事名單出爐

我要評比

國家文化藝術基金會第八屆董事會第一次會議將於明（5）日召開，會中將由第八屆董事們選舉產生董事長，並於明日起正式上任。文化部長鄭麗君也將於明天到國藝會向新任董事長及董事致意。

第八屆董事會名單包括文化部政務次長李連權；蔡清華、吳志中；前任台灣文學館館長鄭邦鎮、「泰雅族人間國寶」尤瑪達陸；王嵩山；文史學者李乾朗、企業家邱在興；學者蕭新煌、薛保瑕、姚瑞中、林曼麗、鄭榮興、音樂學者顏綠芬、翁美慧、前任文化立委陳碧涵、何幸芳、師大表演藝術研究所所長何康國、世新大學廣播電視電影學系助理教授滕兆鏘、書法家蕭瓊瑞以及陳志誠，名單除了企業界，多半回歸傳統文化界學者及藝術家，也涵蓋包括文學、美術、書法以及表演藝術界等21位。

部分董事私下表示，目前並沒有聽見誰要出來競選董事長，就看明天董事會現場狀況。

(中時)