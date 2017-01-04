暫緩消防危險職務加給加成 消防署：非事實

有關中央宣布「消防人員危險職務加給加成」試辦到期，將全面暫緩的消息，內政部消防署4日澄清並非事實，由於參與試辦的台中、台北、新北、桃園等4個消防機關成效良好，建議繼續發給且溯自106年1月1日生效，並報行政院核定。

台中市府消防局表示，此政策試辦2年屆滿，市府105年底已將檢討報告函送消防署，建議續辦，如行政院作成決定，市府將全力配合。

消防局說，中央原先提供加給的主因是考量六都消防工作繁重且危險，以台中而言，有山、海、屯不同區域特性，另有工業區、市區大樓林立，消防工作難度與繁重度都超過其他縣市，再沒有加給時，消防人員的高困難度、高工作量，與其他縣市形成同酬不同工情形，因此中央過去這2年提供危險職務加給加成，是對消防人員的認同。

行政院核准給予危險職務加給加成，除台北市、新北市加倍給予外，台中市及桃園市最高以7成核發；台中市依內外勤單位所處山、海、屯地理特性及勤務危險繁重程度，訂定四級危險加給加成支給標準，分別為第一級5905元、第二級5061元、第三級3373元、第四級2698元。

消防局說，過去2年，該局同仁平均每月可以領到約6000元，對於自南部來台中工作的同仁而言有一定的補償作用，可減輕交通、租屋負擔；經過104、105兩年試辦期，市府在105年底將執行成果報消防署彙整，並建議續辦；消防署也彙整其他試辦直轄市意見，建議行政院繼續發給，並溯自106年1月1日生效。然而在行政院核定前，依規暫時無法執行。

消防局強調，相信中央能體諒直轄市消防人員的辛勞，由於消防署已建議繼續辦理，該項政策如經行政院審核續辦，台中市將極力配合辦理，以鼓舞消防同仁工作士氣。

(中時)