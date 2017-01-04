王柏融5年約總值3180萬 月薪50萬

桃猿王柏融去年獲選年度MVP、年度新人王、安打王、打擊王、金手套與最佳九人共獲得了六項大獎。（資料照，鄭任南攝）

Lamigo桃猿「大王」王柏融去年抱回年度MVP在內的6大獎，季後與球隊重新談薪，新合約備受關注，桃猿今天(4日)公佈，開給王柏融一紙5年總值3180萬元的複數年合約，今年起至2019年月薪50萬元，2020年月薪55萬元，2021年月薪60萬元。

王柏融2015年季中選秀被桃猿以第1指名選進，與球隊簽下1年半的合約，簽約金500萬、月薪10萬元，以他成績來看，可說非常「超值」。去年季後重新談約，身價直接翻5倍，桃猿開出5年複數年約，並附帶旅外條款，王柏融也成為史上最快拿到月薪50萬的球員。

(中時電子報)