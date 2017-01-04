持殺蟲劑搶北投超商 英男：沒想要傷人

英國籍男子伊凡斯（Evans），去年9月間，戴頭套、變裝進入北投區一間超商行搶，一毛錢都沒搶到就被逮捕，士林地院今天開庭審理，他對於犯行坦承不諱，但不認為殺蟲劑是武器，他並沒有想要傷害任何人，行搶前還用朝自己臉部噴灑，確定沒有危險，才用殺蟲劑引來收銀員的注意力，並非想要傷人，法官諭知1月25日宣判。

伊凡斯對於自己強盜未遂沒有意見，法官透過翻譯詢問是否知道殺蟲劑不能對人噴灑，他說表示不懂中文，也不認為殺蟲劑是武器，更不記得有拿收銀機內部的錢。

辯護人則稱，伊凡斯犯案後坦承，一度以為自已罹患癌症，希望法官能從輕量刑。

(中時)