讓Uber首席顧問栽跟頭？唐鳳親上火線槓網友

唐鳳親上火線，回覆中時電子報「會唐鳳 讓Uber全球首席顧問栽跟頭」新聞底下的網友留言。(圖/擷自中時電子報)

Uber為推動在台合法化，曾派全球首席顧問普洛夫（David Plouffe）來台與數位政委唐鳳會面，然卻因唐鳳公開透明的風格，將會議線上直播，使對方硬生栽了跟頭。有網友便於中時電子報新聞連結下留言、批評，意外引來唐鳳親上火線留言回應，展現對該議題的重視。

針對中時電子報「會唐鳳 讓Uber全球首席顧問栽跟頭」新聞，網友Andy Qian於底下留言，質疑會談竟然網路直播？唐鳳則表示「並不是直播，而是雙方同意後公開錄影和逐字。」並解釋「closed door meeting」並非不對外公開，而是不邀請其他的利益關係方，且錄影公布過程經過雙方同意。

針對網友批評「利用網路民粹讓人下不了台，也算一種創新」，唐鳳則認為會議對各方進一步理解爭點有幫助，強調「並沒有讓 David 下不了台的意思。」接著解釋自己沒有經貿談判的權責，「只是盡可能協助 David Plouffe 將他們的訴求，轉譯成其他利益關係人聽得懂的語言。」。

最後，面對網友Ouk Nishuy諷刺「又把唐鳳當神在拜～」、「柯神被大巨蛋打敗、翟神大裁員、全是高智商」，唐鳳則展現高EQ，神回應「當神看實在沒有好處，成年人的智商也沒有什麼意義。」。

(中時電子報)