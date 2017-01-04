荷蘭引進APS系統 為戰車加護盾

荷蘭在一輛CV-90步兵戰車上，安裝APS主動防禦系統，這是北約國家中首次安裝。(圖/美國陸軍)

荷蘭可能成為第一個引進車載主動防護系統（Active Protection System,APS）的北約國家，英航太公司(BAE)負責整合「鐵拳式」(Iron Fist)系統(由以色列IMI公司所製作)，安裝到 CV90步兵戰鬥車。

這輛裝甲車上裝有兩具鐵拳APS，以防禦左右兩方來襲的炮彈。(圖/IMI公司)

美國國家利益(National Interest)介紹，隨著反裝甲武器威力愈來愈大，再堅固的戰甲車也難逃被摧毀的命運，即使美國製造的M1艾布蘭主戰坦克(Abrams)德國的豹2式(Leopard 2)也是如此。事實上，近年已有好幾則M1坦克與豹2坦克在戰場上被擊毀的影片在網路上流傳，做為武裝份子的宣傳片，以打擊當地部隊的士氣。因此，車輛的主防系統就愈來愈顯得重要，它就像是車用的近迫防禦設備，與方陣快炮是同樣原理，能夠保護車輛在被擊中之前，率先將來襲的炮彈擊毀或是擊偏。鐵拳APS是使用一具小型雷達，能探測和判斷威脅，然後迅速的自動發射彈丸攔截來襲的火箭彈、反坦克飛彈和其他威脅，以增加車輛的生存率。

伊拉克的M1坦克遭到反戰車飛彈擊毀的畫面，可見光憑坦克的裝甲也不足以防護。

荷蘭國防裝備項目經理漢斯．德．胡里(Hans de Goeij)說：「我們審視車輛的威脅程度，在這次的測試中與合作夥伴一起分析APS系統的成效，然後把APS裝在我們的實驗用的CV90步兵戰鬥車上。這些評估報告完成後，預計在2018年對於鐵拳系統做出下個階段的判斷，一切順利的話就會全面安裝。荷蘭有機會成為北約成員裡，第一個在車輛上安裝主防系統的陸軍。」

以色列獎杯APS的介紹。

前蘇聯在1977年研發的「畫眉鳥式」，是世上第一種APS，並且在阿富汗戰爭上經歷實戰經驗，達到6成5的防護效果。但因為蘇聯在阿富汗戰爭中，步兵與戰車常一同行軍，結果一但啟動了「畫眉鳥」，常常把跟隨在旁邊的步兵給打死，因此評價很差，這也是主防系統最需克服的。

俄羅斯新銳戰車T-14炮塔下的筒狀物就是新式的主動防護系統，稱為「阿富汗石」(Afghanit)。(圖/美聯社)

以色列則是主防系統的改良者，除鐵拳是以色列開發的以外，已普遍安裝在「梅卡瓦4式」(Merkava 4)主戰坦克的「獎杯主防系統」(Trophy APS )則很受好評，曾經有一輛梅卡瓦坦克遭到火箭推進榴彈的攻擊，結果被獎杯主防系統成功攔截，以色列為此感到士氣大振，也是近年各國陸軍開始重視主防系統的原因。

(中時電子報)