高醫：農曆年後縮減例假日、夜間門診量1／3

(17:53更新內文) 一例一休後，各行各業受到衝擊，高醫院長鍾飲文4日表示，一例一休之後，高醫1年大約增加8000萬元至1億元的相關成本，將縮減例假日及夜間門診，估計農曆年後縮減例假日及夜診3分之1至4分之1門診量，也不接受假日預約剖腹產，白天門診則不受影響。

高醫今天開會討論如何因應一例一休實施後的影響，鍾飲文表示，如何因應尚未決定，實施也是在農曆春節之後。

鍾飲文說，高醫現在1年有150萬多人次門診量，例假日及夜間門診量約占1成，一例一休後衍生人力問題，估計1年增加8000萬元至1億元的相關成本。

高雄榮總院長劉俊鵬也說，一例一休之後，人力成本增加，但因高榮原本就沒有假日及夜間門診，且健保署不鼓勵剖腹產，所以，高榮也沒有假日預約剖腹產，假日只有急診刀，因此，一例一休之後，門診量影響不大。

劉俊鵬表示，高榮原本實施的員工休假就優於一例一休，以前人力調度可以彈性積假，以後就不行了；至於一些看診時間比較長的醫師，院方會用說服手段，勸他們要有合理的看診時間，以免影響跟診護理人員的權益。

高雄長庚則強調，政府實施「一例一休」後的相關影響，因涉及整體長庚醫療體系運作，將由台北長庚統一對外說明，但勢必一切以病人權益為重。

(中時)