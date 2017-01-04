納豆感傷回顧2016「不再被娛樂圈需要」

納豆去年與首次公開戀情的女友林千又分手。(取自納豆微博、林千又臉書)

納豆今(4日)在網上回顧2016年，表示首次公開與林千又戀情結束，半年內還一口氣停掉3個節目，感覺失去了好多，也讓他一度懷疑自己是否不再被娛樂圈需要。

納豆歷經低潮之後，演藝事業又開始好轉，不僅接了廣播節目，台、陸節目邀約相繼找上門，還憑著電影《一路順風》入圍金馬男配角，也讓他更加珍惜目前擁有，「人生真的只有在失去很多之後，才會更懂珍惜，只有走過崎嶇才會明白安穩的幸福，真心感謝生命中出現過的所有低谷。」希望2016年碰到的誤會與惡意都離開，新的一年有勇氣能繼續完成挑戰。

納豆微博全文：

細數2016年，真的發生了好多好多事⋯

第一次談了公開的戀情在這一年結束了，主持了9年的大學生了沒畫下了句點，完全娛樂也不再需要我去主持。半年之內停了3個節目，從一週在電視上出現十三小時到只剩一個小時，感覺上失去了好多，甚至開始懷疑自己是否不再被娛樂圈需要，不再被觀眾期待了呢？

然後，我去做了廣播節目「五點納史見」開始用另一個與電視主持人不同的狀態必需做更多的功課才能在空中與不同的靈魂相遇，去北京做了減肥真人秀「拜拜啦肉肉」在上海做了「哎喲辣麼美」，也在台視開了大型外景節目「縱藝3國智」，主持了第一次泫雅的粉絲見面會⋯⋯

然後，以大家認定我是綜藝咖的身份入圍了金馬獎⋯⋯

人生真的只有在失去很多之後，才會更懂珍惜，只有走過崎嶇才會明白安穩的幸福，真心感謝生命中出現過的所有低谷。

2016年有碰到的誤會也好，惡意也好，請離開吧，善良雖然聲音小但不代表不存在的。

新的一年來了，新的節目，新的戲劇，也要再開新的店，挑戰接踵而至，願我們都有更大的力氣與勇敢能完成。

(中時電子報)