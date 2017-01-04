工商團體批一例一休 林錫耀：雇主跟勞工計較是雙輸
一例一休導致物價全面喊漲，工總秘書長蔡練生更批評，造成勞、資、消費者三輸，「一例一休絕對是個爛蘋果」。行政院副院長林錫耀今表示，若雇主跟勞工斤斤計較是雙輸，企業應該疼惜勞工，但政府責任更大，要體恤企業求生存、維持競爭力很不容易。
林錫耀進一步指出，修法後雇主覺得加班費增加很多，但國發會計算後，製造業新增勞動成本占總營運成本比率僅約為0.1%、服務業則是0.22%，並不是企業主不能接受的程度，政府會注意個別企業的差異。
林錫耀強調，製造業近五年平均利潤率是7.25%、服務業2011年的利潤率是8.07%，減掉成本變動增加，「還是有錢賺」，相信大家應盡量接受、盡量吸收，連調價都不必。若企業能疼惜勞工權益、善盡社會責任，勞基法修法衝擊應該相當有限。
公平會副主委邱永和表示，已啟動防治人為操縱物價專案小組，關注重要民生物資價格上變化，專案小組已經了解各家餐飲漲價情況，目前還沒發現一致調漲價格的狀況。
(中時)
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