紐約州中低收入戶福音 公立大學擬免費

我要評比

美國紐約州長今天披露中低收入戶就讀公立大專院校學費全免計畫，聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）去年競選總統時，也曾提出同樣的想法。

法新社報導，民主黨籍紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，美國學生平均負債3萬美元，「如今，如果真想成功，讀大學是必經之路」。

「美國是第一次提出這類計畫…這個國家應該有所醒悟。」

曾表示總有一天會逐鹿白宮的古莫，今天在皇后區1所大學召開記者會時，桑德斯也現身力挺。

康乃爾大學、哥倫比亞大學與紐約大學等紐約州知名學府都是私立學校，應該不會參加免學費計畫。

紐約州立大學與紐約市立大學學費1年最高可達6500美元。

古莫未詳細說明資金來源。此案尚未獲得州議會同意。1060104

(中央社)