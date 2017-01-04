寵物商機無限 業者創新服務搶市場

越來越多民眾養寵物作為精神寄託，將寵物視為家庭成員，帶動寵物周邊商品崛起，除了一般寵物店外，還有業者提供即時鮮食手作料理及客製化寵物空間設計。

不少民眾將寵物視為最親近的家人，對寵物的付出毫不眨眼，民眾飼養的寵物包羅萬象，根據農委會統計，以飼養家犬、家貓數量最多，其它鳥、魚、鼠等的數量也在持續成長，顯示台灣寵物經濟市場商機可觀。

寶羅寵品董事長張慶棋指出，從1996年成立第一家寵物店後，在全台已陸續開設21家分店，有別於前幾家寵物水族用品店的經營模式，去年底在台中市的二代店以貓咪主題互動體驗館的風貌呈現，因應貓咪飼主愈來愈多。

張慶棋表示，現在的飼主對寵物的飲食愈來愈講究，他首創「即時鮮食」手作料理，與「喔吉毛小孩料理本舖」共同推出16道新鮮食材，讓家中的毛小孩也能嚐到無色素、無調味、無防腐劑的手作鮮食。

還有小宅大空間的老闆游永順專為寵物客製化一個舒適的家，他說，43歲時情場失意，身邊只有小寵物相伴，才體悟到寵物最忠誠了，為了讓自己的寵物有個舒適的窩，他開始投入寵物空間設計。

游永順指出，現代人居住空間不大，要如何改善寵物的窩需要費思量，他研發出5種專利扣具，再來依照每個飼主住所空間大小需求設計，就可以組裝出屬於寵物的家。

游永順說，他不只在圍籠上設計，還可以為寵物的家裝潢布置，同時可以容納不同的寵物，例如田園風的圍籠，分上中下等3層設計，上層可以養鳥，中層種花擺小盆景，下層養兔子。還有專為貓咪設計的貓籠童話世界，完全為喵星人打造的家，除了讓寵物住的舒服外，也為飼主提供不少生活中的樂趣。1060104

(中央社)