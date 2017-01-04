疑特種部隊被辱 印尼延後與澳軍合作
印尼軍方今天宣布延後所有與澳洲軍方的合作計劃。暫停合作的原因目前未明，不過，有媒體報導，印尼這項決定與印尼特種部隊在澳洲訓練期間遭辱有關。
澳洲廣播公司（ABC）報導，目前印尼和澳洲的特種部隊正在澳洲伯斯（Perth）基地聯合訓練。
印尼軍方發言人武爾揚托（Wuryanto）向印尼BBC（BBC Indonesia）表示，印尼和澳洲軍方的所有合作行動將延後。
不過，武爾揚托未對印尼軍方暫停與澳洲軍方合作的原因多加說明。
澳洲廣播公司報導，印尼軍方的決定起源於印尼陸軍精銳特種部隊（Kopassus）和澳洲特種部隊在伯斯的軍事基地訓練有關。印尼特種部隊的教練感覺到印尼軍方有被侮辱之嫌。
對此，武爾揚托不願多加說明。他只說，特種部隊訓練可能只是其中一項因素，不過，還有許多相關的問題必須處理。
武爾揚托說，延後的軍事合作包括技術合作及軍事訓練等各面向。他還不知道何時雙方會恢復合作，他希望印尼軍方和澳洲軍方能儘快恢復合作。1060104
(中央社)
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