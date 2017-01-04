邪教殺人魔曼松血跡斑斑 惡名昭彰

近半個世紀前犯下多起令人髮指謀殺案的美國著名邪教殺人魔曼松（Charles Manson）傳出病危。以帶領邪教殺人著稱的曼松，堪稱美國近代犯罪史最惡名昭彰者之一。

美國有線電視新聞網（CNN）與英國「每日郵報」（Daily Mail）均引述專門報導名人新聞的「TMZ」網站等媒體指出，曼松已住院並傳出病危。

時間倒回1970年6月16日，曼松與他的3名信徒艾特金斯（Susan Atkins）、柯倫溫科（Patricia Krenwinkel）及范豪頓（Leslie Van Houten）在洛杉磯接受審判，因為他們被控犯下兩起震驚全美的凶殘殺人案。

1969年8月9日，有8個月身孕的螢幕漂亮寶貝莎朗泰特（Sharon Tate）、名人髮型設計師賽布林（Jay Sebring）、咖啡店女繼承人佛爾吉（Abigail Folger）、作家佛萊考斯基（Wojciech Frykowski），以及管家的友人巴倫特（Steven Parent），均在莎朗泰特的家中遭殺害。

莎朗泰特的名導丈夫羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）當時因出國，逃過一劫。

隔天晚上，又發生另一起血案。超市高層主管拉比安卡（Leno LaBianca）與妻子羅斯瑪莉（Rosemary），在家中被殺。

凶手在這兩晚奪走7條人命，7人共被刺了169刀、身中7發點22口徑子彈的槍傷。凶手還用死者的血在案發兩戶住宅的牆壁及前門，各寫下「豬」（Pig）這個字，另外還有用血潦草寫下「Helter Skelter」。檢察官質疑，留下血字是曼松希望發動一場種族戰爭。

據專門記載知名人物生平網站「biography」的資料，曼松1934年11月12日出生於俄亥俄州的辛辛那提，酗酒且賣淫的母親16歲生下曼松不久後就與丈夫離婚，曼松被送到一間男子學校。曼松後來回頭找到母親，但母親完全不想理他，很快地曼松就淪落街頭，開始犯下一些小罪。

曼松自1951年開啟他的牢獄生涯，進出牢獄成為家常便飯。1967年3月21日出獄後，隔年就帶頭殺人，使他成為犯罪史上最惡名昭彰的罪犯之一。

曼松不僅受到LSD等迷幻藥的影響，也深受當時的著作和音樂的啟發，例如他們殺人標榜的「Helter Skelter」一詞，即來自披頭四（The Beatles）俗稱「白色專輯」（White Album）的同名專輯歌曲。

此外，曼松對聖經啟示錄中的末日善惡對決有著強烈的信念和興趣，同時也對其他邪教有興趣，並於1967年後與信徒組織了一個幫派，以一些年輕女孩為核心成員。

曼松原先被判死刑，後來改判終生監禁，他2012年申請假釋遭拒後，要等到2027年才能有資格再提申請；而在服刑40多年後的2014年，曼松還獲准迎娶小他54歲的嫩妻柏頓（Afton Elaine Burton）。柏頓說，自己就是為他而生。（譯者：中央社陳亦偉）1060104

(中央社)