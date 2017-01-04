南韓誓部署THAAD 反對黨赴陸說辭不同

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南韓國防部長韓民求今天表示，儘管中國大陸反對，南韓仍矢志要在今年部署先進的美製飛彈防衛系統；南韓反對黨國會議員則是前往北京，傳達迥異的訊息。

法新社報導，由於北韓進行了一連串核子試爆和飛彈試射，首爾和華盛頓當局商定在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD），但遭到北京當局大力反對。

韓民求在對代理總統黃教安簡報時表示：「部署THAAD是我們加強對抗北韓威脅的努力之一。」

韓民求說：「此事不宜有政治考量。」

不過南韓最大反對黨共同民主黨已表示，倘若他們在即將舉行的總統大選中獲勝，他們將檢討這項部署案。一些共同民主黨籍國會議員已飛往北京，將會見大陸外長王毅等官員。

共同民主黨國會領袖禹相虎表示：「他們將向中國傳達我們的想法，也就是THAAD的部署應該由下任總統決定。」

南韓總統大選原訂2017年12月舉行，不過一旦憲法法庭支持朴槿惠彈劾案，總統大選可能提前。南韓憲法法庭必須在6個月內做出決定。1060104

(中央社)