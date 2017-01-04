防火逃生 桃園推火災警報示範區
(中央社記者邱俊欽桃園4日電）為了提升住宅在火警預防的安全性，桃園市將對老舊社區、透天厝、巷弄狹小區、舊宮廟、餐廳、小吃店、小型工廠等存有易燃物場所等區域，優先推行火災警報器示範區。
桃園市政府消防局長胡英達今天針對「裝設住宅用火災警報器」進行簡報，強調住宅用火災警報器具有安裝容易、安全可靠、操作簡單、維修方便、價格便宜等優點，若不幸發生火災，住宅用火災警報器可立即以高分貝聲響（70分貝以上）通知民眾，爭取逃生時間，採取應變作為。
桃園市長鄭文燦在聽取簡報後裁示，桃園市在推廣「住宅用火災警報器」計畫中，應以三類區域劃分推廣序列，包括針對老舊社區、透天厝及巷弄狹小區域優先裝設，舊宮廟、餐廳、小吃店、小型工廠等存有易燃物場所優先進行，同時也請消防局結合各區公所，推行火災警報器示範區，讓示範區社區內住戶裝設後，進行適當行銷及社區觀摩，讓其他社區也能效法自行裝設。
鄭文燦表示，市府在今年度也將提高經費，投入新台幣2000萬元預算，用於推廣住宅用火災警報器，讓火災警報器與滅火器能夠相輔相成，提升桃園市火災預警及救災能量。
另外，社會局也將彙整106年新增弱勢家庭清冊，供消防局進行比對及協助裝設；都發局建管處則在核發建築執照及使用執照時，鼓勵獨棟式住宅裝設；在政策宣導上，包括消防局、社會局、新聞處、區公所、學校等均可協助進行。1060104
(中央社)
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