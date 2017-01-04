一例一休 勞動部：第3季開始勞檢
一例一休上路，勞動部長郭芳煜今天表示，第1季將以宣導為主，第2季輔導，第3季開始勞動檢查，「新法上路一點都不亂」。
他表示，但這段時間若有申訴，有刻意、惡意的現象發生，當然還是會執行勞動檢查。民眾如果有任何問題可打諮詢專線0800085151，檢舉、申訴可打1955。
行政院下午舉行「行政院對當前物價問題回應記者會」，由行政院發言人徐國勇主持，行政院副院長林錫耀、經濟部長李世光、勞動部長郭芳煜、中央銀行總裁彭淮南、主計總處主計長朱澤民、公平會副主委邱永和、國發會副主委龔明鑫出席。
郭芳煜表示，這次修法是進步的修法，原本規劃6大目的都有達成。第一，過去勞基法適用對象有35％、超過200萬勞工僅有週休一日，且沒有加班費，現在落實週休二日。第二，61％勞工過去就有週休二日，修法後加班費增加。
他表示，第三，修法解決15年來國定假日不一致的問題，還給全國民眾生活作息一致。第四，資淺勞工原本特休不夠，修法後年資5年以下勞工特休日大幅增加。第五，輪班兩次勤務間原本是8小時，這次增加到11小時。第六，過去對違法罰則太輕，這次修法提高。
郭芳煜表示，有些人說新法剛上路是否有一點亂，事實上「一點都不會亂」。新法上路雖然有調適時間，但有幾個原則。第一，依照當初立法原意適度解釋，第二，處理上保持彈性、務實和可行，最重要的是不可減損勞工權益。
郭芳煜表示，新法上路成敗在於勞動檢查，為了保持彈性和穩健，勞動部規劃第一季以宣導為主，第二季會以輔導為主，將到地方輔導勞工、企業主，讓他們了解相關事項，第三季才會開始嚴格檢查。1060104
(中央社)
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