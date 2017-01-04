傳同性婚染愛滋拖垮健保 健保署澄清
婚姻平權修法初審通過，網傳若同性婚姻合法化，外籍愛滋感染者只要和台灣同志結婚，就能免費取得愛滋藥，拖垮健保。健保署今天澄清，外籍配偶絕非一結婚就能享有健保。
衛福部健保署今天表示，愛滋病在民國95年之前是依健保重大傷病納入給付，隨後則由疾病管制署由公務預算支應至今，104年又修正公告「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」，宣布今年2月起，新確診的愛滋患者前2年仍以疾管署預算支應，第3年起才回歸健保，以慢性病照護模式給付。
健保署主祕沈茂庭指出，網路傳聞還指出，每位感染者1年得花費新台幣35萬元藥費，但根據104年統計，愛滋病感染者每人藥費約13萬2000元，若加計醫療費用則共16萬2000元，並未如外傳的那麼高。
外籍配偶能否靠同性婚姻，免費治療愛滋？沈茂庭表示，外籍人士除非是受聘來台工作，否則外籍配偶需領有居留證明文件且在台居留滿6個月，才能享有健保。
另外，有關外傳股票上市公司「中裕新藥」正開發生產抗愛滋用藥，健保署表示，至今尚未收到中裕新藥任何申請新藥給付的案件，外界勿以訛傳訛。1060104
(中央社)
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