張惠妹狂打槍 BOXING唱到每句痛

樂團BOXING錄唱新歌「不簡單」時，被天后老闆兼專輯監製張惠妹狂打槍，要求每句歌詞都要「痛」到，BOXING錄了兩天，唱出椎心之痛才過關。

BOXING由葛西瓦、好樂迪、阿六、曉明、洛克斯、曉龍組成，是3對排灣族兄弟檔，曾獲第26屆金曲獎最佳新人獎，以排灣拉丁饒舌為風格，時隔兩年發行第2張專輯「不簡單」。

專輯同名主打歌「不簡單」講述失戀傷痛，創作靈感來自主唱葛西瓦友人經歷，一段來不及修成正果的感情，留下無限惆悵，且這首歌對BOXING真的不簡單，儼然一道考題，老闆陳鎮川鼓勵他們多寫能觸動人心的情歌，並從真實故事汲取靈感。

錄音時，張惠妹嚴格交代每句歌詞都要「痛」到，還嚴厲評論「你們怎麼唱得這麼開心？」讓雙主唱葛西瓦和好樂迪嚇得趕緊改變詮釋方式，葛西瓦回憶往日情，揣摩痛苦分手情緒；好樂迪想像被家人拋棄，試圖挖出內心最深處的痛，讓歌曲展現男人柔情、脆弱一面。

MV拍攝地點選在廢棄車場，劇情描述飽受失戀之痛的葛西瓦在其他團員陪伴下，各個化身「鋼鐵英雄」在車場奮力咆哮、打拳宣洩情緒，現場燃起熊熊大火，把舊情人照片全燒掉遺忘，十足痛徹心扉。

其中一幕安排葛西瓦與貝斯手洛克斯打拳，兩人現實中就是拳擊好手，洛克斯還曾代表台灣前往泰國參賽，只見葛西瓦向洛克斯猛烈揮拳，洛克斯擋了好幾拳後趁對方停下空檔，用勾拳奮力回擊，雙方你來我往有如真實拳擊大戰。1060104

(中央社)