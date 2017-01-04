阿嬤跨年只顧聊天 警默護3歲童

台南1名阿嬤跨年夜帶著孫子到外面看熱鬧，遇到舊識聊到渾然忘我，不知孫子亂竄，眼尖員警默默跟在一旁，待阿嬤回神找人時，看到孫子就在員警旁，才不好意思地笑了出來。

台南市警局第六分局今天指出，這名阿嬤去年12月31日晚上11時30分帶著3歲孫子到戶外看熱鬧跨年，卻在南區水萍塭公園遇到舊識，2人聊了起來，愈聊愈起勁，讓阿嬤忘了自己還帶著孫子出門。

孫子眼見阿嬤在聊天，周遭又很熱鬧，就跟著人群亂走，這一切都落在巡邏員警的眼中，員警也不打擾阿嬤聊天，就跟在幼童的後面，再伺機帶回。

阿嬤聊天盡興後，才發現孫子不見了，急得像熱鍋上的螞蟻，忙著找人，卻突然看到孫子就站在員警旁邊，靦腆又羞愧地笑了一下，一再感謝警察的細心。1060104

(中央社)