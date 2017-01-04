男子陳屍松機旁草叢 肢體僵硬

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台北市消防局今天下午2時許接獲報案，指松山區民族東路靠近松山機場，有男子陳屍排水溝旁的草叢，肢體僵硬，明顯死亡不送醫。

救護人員初步看沒外傷，警方封鎖現場調查，鑑識人員在男子身上找到部分疑似摔倒的傷口，初步研判應非外力所致，但男子並非附近住戶，正查證其身分、為何出現在該處，並調監視畫面，相驗遺體釐清案情，全案由警方調查中。

(中時)