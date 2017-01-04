愛泡澡致私密處搔癢？提升私密處防禦力有方法
調查發現國內有超過七成女性，都曾有私密處搔癢的困擾，且大多數會反覆發作，尤其冬季更是好發的季節，該如何做好私密處保健呢？
健康的陰道狀態，存有乳酸菌叢，使私密處維持在弱酸性的環境，如同天然的保護屏障，可避免病菌繁殖預防陰道感染，但是女性在每個月的生理期時，受到體內荷爾蒙的變化，會使陰道與泌尿道的酸鹼值改變影響好菌叢，所以這段期間私密處容易受到感染。
尤其正值冬季天冷時，多數女性有泡澡、泡湯的習慣，高溫潮溼的環境讓黴菌孳生，造成濕疹、黴菌、滴蟲感染等，使私密處搔癢，另外，私密處清潔不當也是主要因素，多數女性常犯的錯誤是使用清潔力過強的產品，這會使得私密處皮膚過於乾燥，導致搔癢的情形，建議應選擇私密處專用、溫和的清潔產品。
醫師指出預防私密處感染，最重要的還是保持私密處的好菌叢，使私密處維持弱酸性，並盡量不造成私密處悶熱，避免穿著緊身褲，非生理期不應使用棉墊避免私密處不透氣，同時應避免生冷飲食，以防體內濕氣重，造成使陰道悶熱；此外，還要多補充富含維他命B群的食物，增強免疫力避免病菌感染，含有花青素的蔓越莓與乳酸菌都有助於維護私密處的弱酸性環境。
(中時電子報)
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