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響應世界環保減碳需求 桃機宣示邁向低碳機場

中時
／桃園機場報導
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響應世界環保減碳需求　桃機宣示邁向低碳機場
機場公司總經理蕭登科表示，桃園機場積極響應國際減碳需求，成功通過國際機場協會所屬之機場碳認證計畫等級二減碳標章之審核認證，朝向國際低碳機場邁進。（陳麒全攝）
響應世界環保減碳需求　桃機宣示邁向低碳機場
機場公司總經理蕭登科(中)及機場免稅商店、航空公司、地勤公司等夥伴代表共同宣示持續落實節能減碳政策。（陳麒全攝）

桃園國際機場為維持高度競爭力及永續發展願景，桃園機場公司積極擴展服務能量，於2016年突破4,200萬年旅客量時，也積極響應國際減碳需求，即使在運量不斷成長情形下，仍努力讓機場溫室氣體排放量持續降低，並成功通過國際機場協會（Airports Council International, ACI）所屬的機場碳認證計畫（Airport Carbon Accreditation, ACA）等級二減碳標章之審核認證，朝向國際低碳機場邁進。

桃園機場公司4日舉辦「2017年邁向低碳機場宣示活動」，邀請機場免稅商店、航空公司、地勤公司等機場夥伴代表與會，共同推廣節能減碳工作，並集思廣益、構思執行更多元化之減碳措施，擴大機場整體之綠能效應，以達成更全面的減碳成果。

此外，桃園機場也已陸續規劃及推動溫室氣體排放量盤查、空調及照明系統節能方案、車輛電氣化等多項措施，並通過ISO 14064-1及ISO 50001等國際溫室氣體及能源管理標準。

為達永續環保目標，機場公司持續與機場相關單位及所有工作夥伴一同合作外，也會持續落實節能減碳政策與低碳營運措施，積極參與國際組織之各種環保、綠能、減碳等計畫，以降低機場周邊環境污染、減少營運碳排放與經營成本，善盡企業社會責任，逐步有效達成桃園國際機場之溫室氣體減量與永續發展目標。

(中時)

關鍵字：減碳桃機環保
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