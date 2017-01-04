合照朴寶劍 AOA雪炫衰被嗆「不要勾引他」

雪炫和朴寶劍日前共同擔任「KBS歌謠大祝祭」主持人。（圖／達志影像）

雪炫PO和朴寶劍的合照，衰被酸民嗆「不要勾引他」。（圖／取材自雪炫IG）

韓國女團AOA人氣成員雪炫有亮麗外型、姣好身材，被封為新生代女神之一，日前她與大勢男星朴寶劍共同接下KBS歌謠大祝祭主持棒，沒想到事後開心曬出兩人在後台的合影，竟引來部分酸民砲轟「不要勾引他」。

雪炫日前在Instagram貼出典禮當天和朴寶劍的合照，俏皮稱「哇阿，寶劍先生我們好像有點像。」照片中，雪炫身穿深V低胸禮服，朴寶劍則是宛如白馬王子的打扮，俊男美女的搭配，畫面看來賞心悅目，不少人都覺得兩人有像，並大讚雙方都好好看。

沒想到，照片一PO出，竟有網友在底下留言「一點都不像」、「離寶劍遠一點」，甚至說出「不要勾引寶劍」等字句，見雪炫無辜被攻擊，粉絲都跳出來為她抱不平，認為雪炫人紅是非多，希望她別理這些酸民的言論。

(中時電子報)