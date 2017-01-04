腫瘤變小、復發率低！乳癌術前輔助治療效果佳

隨著醫療技術日新月異，有研究發現，替換治療順序，將原先手術後才使用的藥物治療提前至手術前，醫師可藉此觀察仍在患者身上的腫瘤對藥物反應。圖片來源：健康365

「以前都認為自己還年輕，身體一定不會有什麼大問題，但今年年初，卻被宣判罹患乳癌，當下真的覺得如果要切除乳房，寧可不治療。」今年32歲的黃小姐，洗澡時意外摸到乳房硬塊至醫院檢查，確診罹患HER-2陽性第二期乳癌，當時腫瘤竟已長到近5公分。在國立成功大學外科部副教授兼附設醫院主治醫師郭耀隆建議下，她選擇「術前輔助化學加上雙標靶治療」，半年後，腫瘤完全消失不見，更成功保留了乳房！令黃小姐相當振奮，形容彷彿重獲新生。

郭耀隆表示，現今治療乳癌的方式已朝「個人化醫療」邁進，傳統治療多以手術後再依據乳癌的亞型表現不同，加入不同藥物治療；但隨著醫療技術日新月異，有研究發現，替換治療順序，將原先手術後才使用的藥物治療提前至手術前，醫師可藉此觀察仍在患者身上的腫瘤對藥物反應，如反應良好，腫瘤在開刀前縮小甚至消失，手術時便能提高乳房保留成功率，改寫乳癌患者告別乳房命運，另外更有研究指出，如腫瘤藉由術前輔助治療使癌細胞完全消失（PCR，病理完全反應），往後復發的機率更低。

另有名29歲三陰性乳癌患者，腫瘤雖然僅3公分但因佔據胸部面積比例仍大，原先判定是需要做乳房全切除，經郭耀隆建議先使用術前輔助化學治療，腫瘤縮小至小於1公分後，以腫瘤整型手術成功保留乳房。

郭耀隆解釋，術前輔助治療適合所有類型的早期乳癌患者，其中又以HER-2陽性及三陰性乳癌患者反應最明顯，臨床經驗上，如患者屬於該兩型別，且腫瘤大於2公分或有意願保留乳房的患者，建議可採用「術前輔助治療」，郭耀隆形容「就像給自己多一次的機會，即使反應不良，最多回到原點，還可用手術切除再用藥，但卻能提供醫師藥物選擇的依據，避免無效用藥，許多患者在用藥過程中就能明顯感受到腫瘤縮小的變化，還能增加醫病間治療的信心！」。

許多乳癌患者會有疑問，如果術前輔助治療成果良好，在開刀前腫瘤就縮小了，是否就能免挨一刀，郭耀隆解釋，即使腫瘤觸診及影像學上皆已無腫瘤蹤跡，但不能保證癌細胞真的已全部消失，因此仍需經由病理切片檢查！郭耀隆也特別提醒，乳房保留加術後放療與乳房全切的復發機率是相當的，患者不應存有乳房全切才安全的觀念。也呼籲患者千萬不要認為罹患乳癌勢必得告別乳房而放棄治療，現今醫學進步，可多與主治醫師溝通，為自己量身訂做個人化醫療方針！

(中時電子報)