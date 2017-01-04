高雄市原住民動力小船班招生
高市府原住民事務委員會辦理動力小船駕駛訓練班現正招生中，歡迎具原住民身分者踴躍報名。市府原民會表示，訓練班委由中華民國港口總工會動力小船駕駛訓練中心辦理，受理日期自即日起至1月20日截止(預計招收20人，額滿為止)，上課時間預計自106年2月6日至2月24日止，合計120小時，上課地點於高雄市前鎮區海港南一路35號3樓。
原民會說，台灣發展遊艇已超過40年，其中19家以高雄作為生產基地，總產值占全台8成以上，9成又以高雄作為輸出港口，可見高雄遊艇市場價值潛力驚人，遊艇產業基礎條件和優越的配套能力更是受到高度讚賞，尤其民眾駕駛遊艇遨遊海上風氣日益普遍，可是仍需取得執照方可駕船。
對此原民會說，開設動力小船班就是希望協助原住民學員取得證照，除可培養興趣，取得一技之長外，同時也是族人儲備第二職業技能最佳機會，未來可隨著遊艇產業發展擔任私人遊艇司機，或者參與觀光產業發展擔任遊艇旅遊業者，亦可投入收益頗豐的新興黃魚漁業。
原民會歡迎有興趣的學員詳洽中華民國港口總工會動力小船駕駛訓練中心(電話:07-8118251~3 傳真：07-8118009)，受理日期即日起至106年1月20日止，受理時間為每週一至週日上午8點~下午5點。報名時需繳交報名表、及戶籍謄本(具原住民身分)，報名地點請至高雄市前鎮區漁港南一路35號3樓。
(中時)
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