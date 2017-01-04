助聽器、無痛分娩健保不給付！10項須自費的醫療項目
在國外看病醫藥費竟要好幾十萬，許多民眾一定也聽聞過類似事件，在台灣看病大都有健保給付，民眾不用花費高額費用便能得到醫療照護，但你知道哪些是健保不給付的醫療項目嗎？
全民健保本著貼近民眾的需求，讓保險費與醫療費用人人都負擔得起，給付範圍包括：西醫、中醫、牙醫、產前檢查及分娩、物理治療、居家醫療、慢性精神病復健等等，並提供診察、手術與護理照顧；以民眾角度來看，健保幫助減輕醫藥負擔，但以醫療院所的立場來看，加入健保醫療資源限制增加，因此有越來越多的整形外科、皮膚科、牙科診所不加入健保特約，除了治療方式與用藥受限外，其中的主要原因是有部分的療程屬自費項目，以下列舉10點不列入健保給付的項目：
1. 預防接種。
2. 藥癮治療。
3. 美容外科手術、植牙、非外傷治療的齒列矯正。
4. 預防性手術。
5. 人工生殖手術。
6. 變性手術。
7. 指定醫師、護理師。
8. 助聽器、輪椅、拐杖、義眼、眼鏡、義齒等非積極性制料器具。
9. 標靶藥物。
10. 無痛分娩。
提醒民眾到非健保特約的醫療院所時，應留意收費狀況，依據衛生福利部公布「醫療費用收費標準核定作業參考原則」，規範各地衛生局醫療收費標準的原則，避免有醫院或診所自定不合理價格。各種收費項目都必須經衛生局審查，並公布於網站或櫃台，民眾如果發現醫療院所收費項目未經衛生局核備，就屬於巧立名目收費，可向衛生局檢舉並要求退費。
(中時電子報)
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