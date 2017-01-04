郵輪靠港 高市拚今年10萬遊客

我要評比

麗星郵輪總裁洪茂林及台灣國際郵輪協會理事長吳勛豐等人今天拜會高市府，洽談2017年高雄郵輪佈局，市府海洋局估計今年會有41艘次郵輪靠港，進出港人次將有10萬人次。

高雄市副市長史哲接待郵輪業者到訪，並交換2017年高雄郵輪佈局計畫。

洪茂林表示，為讓中南部朋友能了解搭乘處女星號郵輪出遊的樂趣及價值，3至5月份麗星郵輪規劃了17個航次泊靠高雄，推出以高雄、香港、馬尼拉為聯合母港，佬沃（Laoag）為掛靠港，行走6天行程，航線預計帶來3萬多人次。

同時廣為向東南亞旅客行銷高雄美食和美景，還鏈結台、港、菲，更將台灣已發展成熟的東北亞郵輪市場拓展到東南亞，使高雄逐步成為亞洲樞紐地位。

麗星高級副總裁吳明發說，4到5月是菲律賓人的暑假，可以搭乘遊輪出遊的人多屬高消費客群，而且菲律賓人喜歡家族旅遊，預期這個航線將為高雄港帶來豐沛的觀光收益。

吳勛豐也提議將在處女星號泊靠高雄港時，與交通部觀光局、高市府及台灣港務公司合作辦理亞洲地區郵輪論壇，向國際宣示高雄成為郵輪母港的潛力。

史哲表示，市府為推動高港成為郵輪母港，與港務公司合作推動「亞洲新灣區」建設，目前郵輪旅運大樓全力建設中，啟用後提供更佳的服務品質。

海洋局指出2017麗星郵輪集團處女星號蓄勢待發重返高雄港，同時也在評估去年底首航的「雲頂夢號」，將目前廣州(南沙港)，香港和三亞航線延伸至高雄，盼未來有更多郵輪會將高雄設為母港。1060104

(中央社)