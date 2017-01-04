雲林地檢拍賣扣押物 趁機會撿到便宜

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雲林地檢署今天拍賣扣押物，民眾以新台幣43萬元標到馬3自小客車，直說「很划算」，11日還要拍賣挖土機，撿便宜趁機會。

雲林地檢署辦理偵查中扣押物變價拍賣會，拍賣扣押販毒集團作案的1部2013年11月出廠馬3自小客車，里程數3萬7000公里，有11名民眾領標，以新台幣31萬8000元起標，最後以43萬元拍定。

主任檢察官朱立豪表示，以往偵查案件扣押車輛，都要等到結案後才處理，往往幾年過去，車子失去原有價值，刑法在今年7月新修法實施後，得以發揮物盡其用。

雲林地檢署表示，11日將拍賣土庫吳姓父子違反廢棄物清理法作案工具挖土機1部，地點在第二辦公室前廣場，歡迎有需要民眾，趁機會撿便宜。1060104

(中央社)