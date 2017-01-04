日股新年開紅盤 漲幅21年來僅見
日本許多公司行號今天新年開市、開工，東京證券交易所在「川普行情」備受矚目之際，舉辦「大發會」開市典禮，大發會這天日股大漲，漲幅是1996年來僅見。
東京證券交易所今天舉行新年開市典禮，日本交易所集團的最高經營負責人清田瞭致詞時表示，在日本有所謂「申酉騷」（猴雞年變化大）的說法，今年市場可能也會有大變化，但希望是有正面意義的變化。
日本副首相兼財務及金融大臣麻生太郎致詞時表示，日本有優質的技術、優秀的人才，日本也蘊含很多資源，如果能有效運用，經濟成長可期。
在致詞後，麻生與許多穿著充滿年節喜氣傳統和服的女性一起敲鐘，並鼓掌祈求股市一整年活力充沛。
東京股市今天一開盤，日股大幅上漲，下午收盤時，上漲479.79點（漲幅2.51%），收1萬9594.16點。主要是投資人對於美國、中國大陸的景氣改善有期待感。
在新年股市開盤「大發會」這天，日股漲幅高達2.51%，是1996年來首見。有市場分析師研判，近期之內，日股將登上2萬點。
日本各界對於美國總統當選人川普未來的經濟政策有所期待，從去年秋天開始，日股持續出現上漲局面，「川普行情」發酵，今年能否延續漲勢，備受關注。1060104
(中央社)
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