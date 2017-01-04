無糖口香糖、生菜致消化不良？ 6個方法有效改善脹氣
現代人三餐不定時又常常暴飲暴食，根據調查顯示，國人普遍有腸道老化的情形，青壯年就有1/4的比例有腸胃問題，其中腸胃脹氣最普遍，但多數人並不會因此警覺；醫師指出脹氣可能是疾病造成，提醒民眾不可輕忽。
當從口中進入的空氣，與腸胃中的碳水化合物在分解過程中產生的氣體過多，無法從打嗝或排氣排出就會造成脹氣；腸胃道有氣體是正常現象，但若脹氣持續至少三天以上，且伴隨腹痛、腹瀉、血便等情況，因立即求診。
然而大多數人的脹氣問題多是由飲食造成，因此改善脹氣應該從建立良好的飲食習慣做起，以下提供6個有效改善脹氣的方法：
1. 拒絕「無糖」食品：此類食品，如無糖口香糖、無糖可樂等等，大多會用代糖或阿斯巴甜代替糖份的甜味，而這類成分腸胃無法消化，易造成脹氣。
2. 吃飯時應細嚼慢嚥：因為生活步調忙碌，多數人在吃飯時常常不能放鬆、緩慢的飲食，當狼吞虎嚥時容易吞進更多的氣體，不只會造成脹氣還會造成消化不良。
3. 減少食用生菜：根據研究顯示，大部分蔬菜含有棉籽糖或澱粉，容易使腸胃產氣，而生菜的酵素含量比烹煮過的蔬菜還高，容易使胃酸分泌增加，且蔬菜的豐富的纖維質難消化，反而會加重脹氣情況。
4. 適時紓壓：人體有一種壓力荷爾蒙，會影響消化系統，國外的營養學家指出當感到焦慮或壓力時就容易產生脹氣的情況，並使腸胃蠕動變慢。
5. 保持運動習慣：運動有助血液循環與腸胃蠕動，讓氣體快速排出腸胃道。
(中時電子報)
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