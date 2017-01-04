中市大數據分析監測 破獲工廠排放廢氣超標
「中央地方聯手抗空汙！」中市環保局透過環保署空品監測站大數據分析，發現去年1至8月豐原測站一氧化碳濃度每日上午時段持續偏高；經分析當地地形與風場，逐一稽查相關工廠，發現1家鑄造廠一氧化碳濃度超標。市府依法告發處分裁罰20萬元，後續將持續追蹤改善狀況！
環保局長白智榮表示，工廠廢氣通常無色無形，且味道短短幾分鐘即消失，相較於水汙染及廢棄物汙染事件，較不易留下痕跡，相對稽查難度較高；該局與中央環保署聯手，透過環保署豐原測站監測資料大數據分析，發現去年1月至8月該地區一氧化碳濃度高於年均值。
環保局經多日分析當地地形、風速、風向，逐一清查周遭工廠，鎖定當地一家鑄造廠；經稽查檢測後發現該廠一氧化碳濃度超過排放標準(2000ppm)；環保局依法告發處分，裁罰20萬元，並持續追蹤該工廠的後續改善狀況，為民眾的健康把關！
白智榮指出，該局未來將持續利用大數據分析，憑藉科學辦案精神，利用各監測站的定期監測數據，篩選並分析造成數據異常的可疑汙染源，有效執行稽查作業。呼籲業者切勿心存僥倖，務必依照相關規定做好空汙防制措施，倘查獲不當排放，將依法嚴懲，絕不寬貸。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。