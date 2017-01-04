逆轉！義消副分隊長協勤亡 保險公司允以公殤全額理賠
苗栗縣後龍義消分隊已故副分隊長郭仲仁，熱心公益並獲2011年消防署鳳凰獎肯定，卻在去年3月27日投入山林火警勤務中突然倒下，送醫不治。保險公司表示無法以公殤理賠，4日經立委陳超明邀集相關單位協商後出現逆轉，保險公司同意認定為公殤全額理賠。
陳超明服務處指出，郭仲仁殉職後，消防發展基金會總會長王金平、內政部次長花敬群會同縣長徐耀昌、立委陳超明及徐志榮等人，到郭家慰訪並致贈150萬元慰問金時，家屬及親友反映，保險部分竟無法辦理公殤理賠。
陳超明昨邀集金管會、苗栗縣消防局、人壽公司及郭的遺孀陳立穎，召開保險理賠異議案行政協商會議。陳呼籲保險公司不要只拘泥於法醫驗屍報告，應站在公益角度體恤無償協勤的義警和義消弟兄。
尤其公務機關都已認定這起意外，死亡撫恤金申請係為公殤所致，希望保險公司能從善如流，讓義警、義消等弟兄有後盾，協勤時能無後顧之憂，更可提升保險公司的公益形象。
幾經協商，終與保險公司達成以公殤全額理賠協議，郭的遺孀和家屬含淚致意，感謝立委居間協調及相關單位的協助爭取，而其他義警和義消獲悉訊息，也為郭家感到欣慰。陳超明肯定人壽公司兼顧同理心和公益成全此案的理賠訴求，也告慰郭在天之靈。
(中時)
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