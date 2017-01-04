抽菸、肥胖易傷腎？ 有這9點恐是腎臟病高風險群

洗腎人口以中老年人口為最多，大多是由大多是糖尿病、高血壓等慢性病，以及錯誤的用藥習慣所引起。圖片來源：健康365

台灣洗腎率在全球排名是「名列前茅」，甚至被稱為洗腎王國，健保署去年統計全台灣的洗腎人口已超過8萬人，且存活率逐年遞減，是什麼原因造成洗腎人口不斷增加？該如何做好身體保健？

洗腎人口以中老年人口為最多，大多是由糖尿病、高血壓等慢性病，以及錯誤的用藥習慣所引起，導致病情控制不佳，造成腎臟傷害，令人諷刺的是，洗腎人口不斷攀升，竟是因為全民健保制度的完善，病患不須負擔費用，全額給付透析醫療，大部分民眾都會接受洗腎的治療方式，且腎臟來源少病患接受腎臟移植的意願低。

儘管現今健保署提倡換腎，但基於預防勝於治療原則，還是希望民眾能做好平日生活保健，腎臟病並不是無中生有，都是由於不良的生活習慣引起代謝疾病，進而導致腎臟功能受損，因此有以下情況恐是腎臟病高危險群：

□高血糖

□高血脂

□心血管疾病

□C 型肝炎

□癌症

□有抽菸的習慣

□身體質量指數(BMI) 大於35

□年齡大於六十歲

□有腎臟病的家庭史

所以若民眾發現有腎臟的問題，應進一步檢查找出影響腎臟功能的原因，及時尋求適當治療，都還能夠恢復腎臟功能，若長期置之不理，將會變成慢性腎臟病，而腎臟不具有修復能力，就只能面臨洗腎或換腎命運；提醒民眾若有以上症狀應定期追蹤檢查。

(中時電子報)